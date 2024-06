Polizei im Kreis Euskirchen Drogenlabor auf Bauernhof in Zülpich: 73-Jähriger festgenommen

Die Polizei nahm in der Nähe einen 73 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurden Objekte in Zülpich und in Köln durchsucht. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen dauern an.