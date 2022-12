Justiz : Drohnen-Sichtungen über NRW-Gefängnissen stagnieren

Eine private Drohne fliegt in in weiter Entfernung von einem Flugzeug. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Wenn über den Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen Drohnen mit Päckchen gesichtet werden, freut sich vielleicht der ein oder andere Gefangene - aber die Wärter fürchten die Bescherung, denn die kann potenziell sehr gefährlich sein.

In einem Fall wurde bei einer anschließenden Kontrolle der überflogenen Bereiche ein kleines Päckchen aufgefunden, das möglicherweise von der Drohne abgeworfen wurde. Was in dem Päckchen war, verriet das Ministerium nicht. Befürchtet wird, dass mit den Drohnen Drogen, Waffen, Mobiltelefone oder andere verbotene Gegenstände in die Gefängnisse gelangen und dort die Sicherheit gefährden.