„Elysion“ : Drohnenabwehr: Neue Kontrollsoftware der Polizei in NRW

Drohnenabwehr: Neue Kontrollsoftware der Polizei in NRW

Düsseldorf Die Polizei in NRW rüstet weiter gegen illegal fliegende Drohnen auf: Sie führt jetzt das Kontrollsystem „Elysion“ ein. Die Software zeigt Drohnen auf einer Karte an und kann gleichzeitig mehrere Abwehrsysteme steuern.

Jetzt werde es als Lage- und Kontrollsystem dauerhaft eingeführt, so eine Sprecherin des LZPD auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund sei auch, dass andere Behörden „Elysion“ schon benutzen - und so eine übergreifende Zusammenarbeit möglich sei.

Die Polizei besitzt bereits solche Geräte, da „Unbemannte Luftfahrzeuge“ - so der offizielle Name - seit Jahren ein zunehmendes Problem sind. Vor drei Jahren präsentierte die Polizei sogar einen Drohnen-Fänger, der ein Netz abfeuert, in dem sich die Rotoren der Drohne verheddern sollen.