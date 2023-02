Volleyball : Düren verliert Pokalfinale gegen Berlin

Mannheim Die SWD powervolleys Düren haben das deutsche Volleyball-Pokalfinale gegen die Berlin Volleys verloren. Damit blieb der Bundesligist aus der Stadt bei Aachen auch im sechsten Pokalfinale der Vereinsgeschichte sieglos.

Die Dürener unterlagen dem Favoriten aus Berlin am Sonntag in der SAP-Arena in Mannheim 1:3 (25:22, 17:25, 15:25, 18:25). Schon 2020 hatte der Club im Finale gegen Berlin verloren.