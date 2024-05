Mann vermisst Menschen von Strömung im Rhein in Düsseldorf mitgerissen

Mehrere Menschen sind am Sonntag im Rhein in Düsseldorf von der Strömung mitgerissen worden - eine Frau ist dabei lebensgefährlich verletzt worden, ihr Mann wird vermisst. Die Frau war am Sonntagnachmittag zum Baden in den Fluss gegangen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Sie sei von der starken Strömung überrascht worden. Ihr Ehemann und ein weiterer Angehöriger sprangen ebenfalls ins Wasser, um die hilflose Frau zu retten. Auch sie gerieten dabei in die Strömung.