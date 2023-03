Hochschulen : Düsseldorfer Kunstakademie jetzt führungslos

Düsseldorf Ausgerechnet zum 250. Jubiläum stürzt die Düsseldorfer Kunstakademie in Turbulenzen. Nach wochenlangen Querelen steht die renommierte Hochschule jetzt ohne Führung da.

Die Führungskrise an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie spitzt sich zu. Der kommissarische Rektor Johannes Myssok erklärte in einem Schreiben an Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) seinen Rücktritt. Das bestätigte Myssok am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet. Er habe zudem in einem Schreiben an den Senat der Akademie auch seinen Rücktritt als Prorektor erklärt, so Myssok. Damit steht die Kunstakademie im Jahr ihres 250. Jubiläums ohne Führung da.