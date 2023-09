Duisburg Islamistisch motiviert: Mord-Anklage nach Messerattacken

Der Beschuldigte soll zunächst in den frühen Stunden des 9. April dieses Jahres in der Duisburger Altstadt einen 35-jährigen Mann erstochen haben, der ihm zufällig begegnet war. Der Täter soll mit einem Messer mindestens 28 Mal in den Bauch-, Kopf- und Nackenbereich zugestochen haben. Das Opfer starb am selben Tag an den schweren Verletzungen. Der Täter entkam zunächst unerkannt.