Ermittlungen : Durchsuchungen in Bochum: Aktion gegen Hooligan-Szene

Durchsuchungen in Bochum: Aktion gegen Hooligan-Szene

Bochum Vier Monate nach gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um ein Fußballspiel in Bochum hat die Polizei sechs Objekte von Verdächtigen aus der Hooliganszene durchsucht. Die Aktionen am Dienstag erfolgten in Bochum, aber auch Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten.



Sechs Verdächtige im Alter zwischen 19 und 40 Jahren waren ins Visier der Ermittler geraten.

Am 23. Juli sei es im Zusammenhang mit der Partie SC Preußen Münster gegen SG Wattenscheid 09 in Bochum „zu einer geplanten gewalttätigen Auseinandersetzung innerhalb der Hooliganszene“ gekommen. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem Waffen und Betäubungsmittel sicher. Gewalttaten, Sachbeschädigungen und weitere Straftaten rund um den Sport würden nicht geduldet, betonten die Behörden.

