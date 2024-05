Bundesliga Edelfan Goretzka leidet: Bochum-Klatsche gegen Düsseldorf

Alles andere als der siebte Bundesliga-Abstieg des VfL wäre eine riesige Überraschung. „Wir lassen die da drüben feiern und machen am Montag den Gegenschlag“, gab sich Schlotterbeck aber kämpferisch. Voreilig wollten allerdings auch die Düsseldorfer nicht feiern. „Wenn wir drei Tore in Bochum schießen, kann Bochum das auch in Düsseldorf“, sagte Marcel Sobottka.