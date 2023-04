Kriminalität Ehefrau niedergestochen: Mann wird Haftrichter vorgeführt

Der Mann soll seine 20 Jahre jüngere Ehefrau am Mittwochmorgen in der gemeinsamen Wohnung niedergestochen und schwer verletzt haben. Danach flüchtete er aus dem Wohnhochhaus. Zehn Streifenwagen waren im Rahmen einer Großfahndung ausgerückt, um dem flüchtigen mutmaßlichen Messerstecher die Fluchtwege abzuschneiden. Tatsächlich war er nach wenigen Minuten in Tatortnähe festgenommen worden. Die 35-Jährige kam in eine Klinik.