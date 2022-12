WM-Aus : Ehemaliger DFB-Teamchef Völler vermisst „die letzte Gier“

Leverkusen Der ehemalige DFB-Teamchef Rudi Völler hat nach dem vorzeitigen WM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft die Stärken früherer deutscher Teams vermisst. „Man hatte das Gefühl, dass die letzte Gier fehlt.

Im Falle von Havertz, den Völler als Jugendspieler nach Leverkusen geholt hat, ist der langjährige Bayer-Sportdirektor anderer Meinung als Bundestrainer Hansi Flick. „Kai ist ein offensiver Mittelfeldspieler für die Zehnerposition. Aber weil er ein so begnadeter Fußballer ist, kann er auch andere Positionen wie Mittelstürmer spielen, was er in den vergangenen Jahren permanent musste. Hier ist seine Vielseitigkeit für ihn sogar zum Nachteil geworden. Ich sehe ihn als ganz klaren Zehner, da ist er herausragend“, erklärte Völler.