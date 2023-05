Hochwasser Eifelbahn nächstes Frühjahr durchgängig befahrbar

Die 165 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Köln und Trier wird vor allem von Pendlern und Touristen genutzt. Die touristischen Betriebe in der Region hoffen auf baldige Fertigstellung. Es sei sehr wichtig, dass Gäste und Besucher besonders an den Wochenenden mit dem ÖPNV ohne Auto anreisen können, sagte eine Mitarbeiterin von Nordeifel Tourismus in Kall. „Wir hoffen, dass die Zugverbindung von Köln nach Trier möglichst bald wieder durchgängig befahrbar ist.“ Die Eifel ist bei Fahrrad- und Wandertouristen sehr beliebt.