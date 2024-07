Kriminalität Ein Schwerverletzter bei Angriff an Hochschule Kleve

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Hochschule Rhein-Waal im niederrheinischen Kleve ist heute ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei mit Stich- und Schnittverletzungen in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand demnach zu keinem Zeitpunkt. Zu der Auseinandersetzung war es am frühen Nachmittag in einem Gebäude der Fachhochschule gekommen. Der Tatverdächtige sei flüchtig.