Feuer in Reihenhaus Ein Toter bei Wohnungsbrand in Euskirchen

Euskirchen · In Euskirchen brennt eine Wohnung in einem Reihenhaus. Die Feuerwehr rückt an. Doch für einen der Bewohner kommt jede Hilfe zu spät.

27.08.2024 , 18:49 Uhr

Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr einen 60-jährigen Bewohner. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa





Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Euskirchen ist ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Bewohner des Hauses wurde verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Passanten hatten am frühen Nachmittag den Brand im ersten Obergeschoss bemerkt. Der 60-Jährige wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden und geborgen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der andere Bewohner, ein 57 Jahre alter Mann, wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf weitere Wohnungen übergriffen. Die Ursache für das Feuer sei noch ungeklärt, teilte die Polizei mit. © dpa-infocom, dpa:240827-930-214860/1

(dpa)