Notfälle : Einbrecher halten Mutter und elfjährige Tochter fest

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Königswinter Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Königswinter-Oberpleis (Rhein-Sieg-Kreis) haben die vier Verbrecher zwei Bewohnerinnen angetroffen. Einer der Täter hielt am Donnerstagabend die 46-jährige Mutter und ihre 11-jährige Tochter fest, während seine Komplizen die Wohnung durchsuchten, wie ein Polizeisprecher sagte.



Verletzt wurden die beiden bei dem Vorfall nicht.

Als die Einbrecher flüchteten, suchten die Frau und ihr Kind Hilfe bei den Nachbarn und riefen die Polizei. Diese fahndete unter anderem mithilfe eines Hubschraubers nach den flüchtigen Tätern. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang aber negativ. Ein Notfallseelsorger wurde zur Versorgung der beiden Opfer hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:230310-99-898689/2

(dpa)