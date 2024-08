Pläne für Schulen in NRW Eine Stunde mehr in Deutsch und Mathe - neue Sprachtests

Düsseldorf (dpa/lnw) -Nordrhein-Westfalen stärkt die Basiskompetenzen an den Grundschulen: Ab dem zweiten Halbjahr des kommenden Schuljahres soll es dort in jeder Jahrgangsstufe jeweils eine Unterrichtsstunde mehr für Deutsch und Mathematik geben. Das kündigte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) in Düsseldorf an. „An unseren Grundschulen werden dann von Klasse 1 bis 4 fast durchgehend sechs Stunden Deutsch und fünf bis sechs Stunden Mathematik pro Woche unterrichtet“, erklärte sie.