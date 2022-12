Deutsche Eishockey Liga : Eishockey-Freiluftspiel in Energiekrise: Köln gegen Mannheim

Eishockey-Freiluftspiel in Energiekrise: Köln gegen Mannheim

Köln- Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die Kölner Haie halten ein Freiluftspiel im Kölner Fußballstadion trotz der Energiekrise für unproblematisch. „Wir gehen natürlich sehr verantwortungsvoll mit dem Thema um“, sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter vor dem Spiel der Kölner am Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Adler Mannheim der Deutschen Presse-Agentur.

„Das liegt in unserer DNA und auch in unserem eigenen Interesse, die Energie so effizient wie möglich zu nutzen.“