Kaderumbruch Eishockey: Kölner Haie geben acht Abgänge bekannt

Köln · Die Kölner Haie haben nach dem Viertelfinal-Aus gegen die Adler Mannheim in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga erste Personalentscheidungen für die neue Saison bekannt gegeben. Insgesamt acht Abgänge verkündete der Verein in einer Pressemitteilung am Freitag.

31.03.2023, 16:27 Uhr

Kölns Zach Sill (2.v.r) jubelt nach einem Treffer mit Jan Luca Sennhenn. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild





Zu den Spielern, die den KEC verlassen werden, zählen der langjährige Assistenz-Kapitän Zach Sill, der in 190 Spielen für die Haie 61 Scorerpunkte erzielte, sowie die Stürmer Alexander Oblinger und Jon Matsumoto, die in den letzten fünf Jahren gemeinsam auf 423 Einsätze kommen. Zudem verlassen den Verein Julian Chrabot, Alex Roach, Oleg Shilin, Ryan Stanton und Jack Dougherty. Trotz der Abgänge steht für Cheftrainer Uwe Krupp fest, dass das Gerüst des diesjährigen Kaders auch in der nächsten Saison zusammenbleibt. „Es ist gut, dass es uns gelingt, den Stamm des Kaders zusammenzuhalten und darauf aufzubauen. Wir haben in der Saison 2022/23 einen Schritt nach vorne gemacht und wir werden diesen Weg weiter fortsetzen“, sagte der 57-Jährige. Mit den Stürmern David McIntyre, Landon Ferraro und Nick Baptiste befindet sich der Verein noch in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit. Erste Neuverpflichtungen sollen „in den kommenden Wochen“ bekannt gegeben werden. © dpa-infocom, dpa:230331-99-164259/2

(dpa)