Polizeieinsatz Elfjährige Schüler kündigen Explosion auf Spielplatz an

Ihre Ankündigung war gleichwohl folgenreich: Die Polizei hatte den Zettel, der am Dienstag am Gymnasium gefunden worden war und eine Explosion für den gleichen Nachmittag in Aussicht stellte, ernst genommen, hieß es in der Mitteilung. Die Schule, in der allerdings bereits nur noch wenige Schüler waren, sei geräumt worden. Der Spielplatz wurde gesperrt. Ein Sprengstoffhund suchte nach einem möglichen Sprengsatz.