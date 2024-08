Sabotage-Verdacht Endgültige Entwarnung bei Trinkwasser in Mechernich

Der Bundeswehr-Ort Mechernich in der Nordeifel hat am Sonntag auch das Abkochgebot für das Trinkwasser im Ort aufgehoben. Das Wasser sei sicher, wie umfangreiche Tests der Stadtwerke und der Bundeswehr ergeben haben, teilte die Stadt mit. Auch das Gesundheitsamt habe Entwarnung gegeben. Keime oder Bakterien seien nicht gefunden worden. Bis zum Wochenende gab es ein Abkochgebot, nachdem Bundeswehrangehörige am Donnerstag Beschädigungen am Zaun eines Hochbehälters der städtischen Trinkwasserversorgung entdeckt hatten.