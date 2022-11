Brauchtum : Endspurt auf Weihnachtsmärkten: Frühstarter im Ruhrgebiet

Düsseldorf Es wird gehämmert und gesägt: Das sind die Vorboten der Weihnachtsmärkte. Viele Buden stehen schon. Zu den Frühstartern gehören traditionell die Städte im Ruhrgebiet, in Essen-Steele „weihnachtet“ es schon seit dem 3. November.

Etwa eineinhalb Monate vor Heiligabend eröffnet am kommenden Donnerstag (10.11.) die Stadt Duisburg ihren großen Weihnachtsmarkt. In vielen Städten in NRW stehen bereits die Buden. Die meisten Märkte, so auch in Dortmund, starten am 17. November oder kurz danach. Einige Veranstalter warten traditionell den Totensonntag am 20. November ab und geben erst danach die Bühne frei für Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsmusik. So wird es in Münster gehandhabt. Auch der Markt direkt am Kölner Dom macht erst am 21. November auf.