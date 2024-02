Kölner Festival „Acht Brücken“ Enno Poppe ist Porträtkünstler

Ein ordentlich gestimmtes Klavier verfügt über insgesamt 88 Töne. Für den Komponisten Enno Poppe, der, wie er sagt, als Komponist vom Klavier her kommt, sind das eindeutig zu wenig. „Irgendwann begann ich mich zu langweilen“, erläuterte er am Freitag im Foyer der Kölner Philharmonie im Gespräch mit Intendant Louwrens Langevoort seine Hinwendung zur Mikrotonalität. Der vor 54 Jahren im sauerländischen Hemer zur Welt gekommene Musiker ist Porträtkomponist beim kommenden Kölner Acht-Brücken-Festival, das in diesem Jahr unter dem Motto „Feine Unterschiede“ vom 4. bis zum 12. Mai in der Philharmonie und anderen Veranstaltungsorten im Stadtgebiet über die Bühne geht.