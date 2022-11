Energie : Eon kritisiert mangelnde Vorbereitung auf Wasserstoff

Das Logo des Energiekonzerns Eon SE an der Konzernzentrale. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Essen Deutschland ist nicht auf Wasserstoff vorbereitet, kritisiert der Energiekonzern Eon und verweist auf Daten von Experten. Zweimal im Jahr will Deutschlands größtes Energieunternehmen erläutern, wie es die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft einschätzt.

Der Energiekonzern Eon dringt auf bessere Bedingungen für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Am Mittwoch legte der Dax-Konzern erstmals seine H2-Bilanz vor, eine Einschätzung zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft. Demnach ist Deutschland nicht ausreichend vorbereitet. Mit Blick auf das Jahr 2030 reiche weder die inländische Erzeugungskapazität von klimaneutral hersgetelltem Wasserstoff aus, noch könne der deutsche Importbedarf gedeckt werden.

„Außerdem mangelt es an der Infrastruktur, um Wasserstoff zu den Kunden zu bringen“, hieß es. Die Analyse basiert auf Daten des Energiewirtschaftlichen Institutes (EWI) der Universität Köln. Eon will seine Einschätzung künftig alle sechs Monate veröffentlichen. Die Daten seien ein Weckruf, sagte Vertriebsvorstand Patrick Lammers. „Diesen Wecker werden wir alle sechs Monate mal klingeln lassen.“ Als einer der größten Gasnetzbetreiber Europas ist Eon nach eigenen Angaben „Wegbereiter der Wasserstoffwirtschaft“.

Das EWI ermittelte etwa die Elektrolysekapazität aller bis 2030 in Deutschland geplanten und schon realisierten Anlagen. Daraus ergebe sich eine Erzeugungsleistung von 5,6 Gigawatt. Zum Vergleich: Die Bundesregierung will bis 2030 eine Elektrolysekapazität von rund 10 Gigawatt erreichen. „Wenn der Aufbau von nationaler Wasserstoffproduktion nicht schneller voranschreitet, erhöht sich der vorhandene Importbedarf noch weiter“, so Eon.