Duisburg : Ermittler: Mann wollte Freundin bei Autounfall umbringen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Duisburg Ein 25-jähriger soll in Duisburg versucht haben, seine Freundin bei einem Autounfall zu töten. Zwischen dem Pärchen sei es am Dienstag zu einem heftigen Streit gekommen. Die Situation sei immer weiter eskaliert, bis der Mann seine 22 Jahre alte Freundin mit vorgehaltenem Messer gezwungen habe, zu ihm ins Auto zu steigen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.



Der 25-Jährige sei losgefahren und habe versucht, das Auto frontal in eine Betonwand zu lenken. Im letzten Moment habe ihm die Frau ins Lenkrad greifen können und den Aufprall so verhindert. Trotzdem überschlug sich der Wagen - die beiden Insassen wurden dabei aber nur leicht verletzt.

Die Ermittler sind überzeugt, dass der 25-Jährige seine Freundin bei dem Unfall töten wollte. Seinen eigenen Tod habe er dabei in Kauf genommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:221228-99-37903/2

(dpa)