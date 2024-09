Gewaltausbruch in Klinik Ermittler ordnen Klinik-Angriff der Clankriminalität zu

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten mehrere Familienmitglieder am Freitag nach dem Tod eines Angehörigen in einem Essener Krankenhaus medizinisches Personal mit Schlägen und Tritten angegriffen. Sie seien zudem in einen Behandlungsraum eingedrungen und hätten Möbel und Geräte beschädigt, berichtete die Polizei. Das betroffene Elisabeth-Krankenhaus hatte von einer nie dagewesenen Aggressivität und Gewalt gegenüber den eigenen Mitarbeitern gesprochen.