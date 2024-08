Islamistischer Terror Ermittler setzen Spurensuche nach Solinger Anschlag fort

Die Ermittlungen würden dort noch tage-, wenn nicht wochenlang weitergehen, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. „Die Sache ist noch nicht erledigt.“ Der Tunnel liegt in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft, in der der mutmaßliche Täter Issa Al H. gewohnt hat. Man habe neue Hinweise erhalten und wolle bestimmte Bereiche jetzt noch einmal neu in Augenschein nehmen, hatte die Polizei zuvor angekündigt. Nach den Arbeiten wurde der Fußgängertunnel wieder freigegeben.