Brand : Ermittlungen nach Brand mit acht Verletzten dauern an

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei.

Datteln Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Datteln (Kreis Recklinghausen) mit acht Verletzten laufen die Ermittlungen der Polizei wegen mutmaßlicher Brandstiftung weiter. Der Brandort sei am Montag genauer untersucht worden, teilte die Polizei mit.



Ob das Feuer in der Nacht zum Sonntag vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden ist, blieb demnach zunächst offen.

Bei dem Brand eines Stapels mit Autoreifen im Hauskeller hatten acht Menschen, darunter auch zwei Kinder, eine Rauchgasvergiftung erlitten und waren ins Krankenhaus gekommen. Weil man in diesem Fall die Möglichkeit einer Selbstentzündung ausschließen könne, hatte die Polizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, eine Mordkommission war eingerichtet worden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei nun auf etwa 100.000 Euro, das Haus ist aktuell unbewohnbar.

