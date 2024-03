Solingen Ermittlungen nach Brand mit vier Toten gehen weiter

Nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen mit vier Toten gehen die Ermittlungen zur Ursache weiter. Hinweise auf ein Fremdverschulden und eine Straftat hätten bis Montagnachmittag nicht vorgelegen, sagte der Wuppertaler Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert am Dienstag. Nun müssten Brandsachverständige das Haus untersuchen und die Ursache des Feuers klären.