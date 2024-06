Kriminalität Ermittlungen nach tödlichem Angriff in Bad Oeynhausen

Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen 20-Jährigen im Kurpark von Bad Oeynhausen in Ostwestfalen-Lippe sind die Ermittlungen am Wochenende fortgesetzt worden. „Wir bleiben am Ball“, sagte ein Sprecher der Polizei in Bielefelder am Samstag. Auch Zeugenaussagen würden weiter abgearbeitet. Viele Fragen waren knapp eine Woche nach der Tat weiter offen.