Polizeieinsatz : Ermittlungen nach tödlichem Polizei-Schuss auf 16-Jährigen

Dortmund Ein Jugendlicher soll einen Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Es fällt mindestens ein Schuss, wenig später stirbt der 16-Jährige im Krankenhaus. Es ist das dritte Mal innerhalb weniger Tage, dass ein Polizei-Einsatz mit einem Todesfall endet.

Ein 16-Jähriger ist in Dortmund nach mindestens einem Schuss der Polizei gestorben - die Ermittlungen dazu dauern an. Der Jugendliche habe die Beamten am Montagabend mit einem Messer angegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Viel mehr war jedoch zunächst nicht bekannt. Unklar blieb insbesondere, wie es zu einer solchen Eskalation kommen konnte.