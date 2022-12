Nach Angriff in Tankstelle : Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Lengerich Eigentlich wollte er nur tanken. Dann wird ein Polizist Zeuge eines blutigen Messerangriffs. Am Ende liegen zwei lebensgefährlich Verletzte im Krankenhaus - gegen einen von ihnen wird ermittelt.

Nach dem blutigen Angriff in einer Tankstelle in Lengerich (Kreis Steinfurt) wird gegen den mutmaßlichen Täter wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Man habe den 43-Jährigen noch nicht vernehmen können, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster am Donnerstag.

Der Mann lag am Donnerstag nach einer Notoperation in kritischem Zustand im Krankenhaus - wie auch der 54 Jahre alte Tankstellenbetreiber, dem er am Mittwoch mehrmals mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll.