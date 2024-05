Folgenschwere Explosion Ermittlungen zu Brand in Düsseldorfer Haus dauern an

Die Ermittlungen nach der Explosion und dem verheerenden Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Düsseldorf mit drei Toten dauern an. „Bisher haben wir nichts Neues zu vermelden. Die Ermittlungen dauern an und laufen auf Hochtouren“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitagvormittag. Unklar sind weiterhin etwa die Brandursache sowie die genauen Todesursachen der drei tot geborgenen Männer. Auch die Identität von zwei Opfern ist weiter offen.