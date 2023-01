Windkraft : Erneuerbaren-Branche: Windenergieausbau geht „zu langsam“

Düsseldorf Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll Windkraft eine wichtige Rolle spielen. Immer mehr Windräder werden daher errichtet. Das reicht noch lange nicht, sagt die Branche. Und beklagt die Dauer der Genehmigungsverfahren: „Es geht alles viel zu langsam.“

Die nordrhein-westfälische Erneuerbare- Energien-Branche dringt auf mehr Tempo beim Windkraftausbau. Die Errichtung einer Windenergieanlage dauere in der Regel sieben Jahre, berichtete der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW am Dienstag in Düsseldorf. Der Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven habe lediglich 194 Tage gedauert. „Das muss jetzt dringend auch der Maßstab beim Windenergieausbau werden. Es geht alles viel zu langsam“, sagte LEE-Geschäftsführer Christian Mildenberger.

Nach vorläufigen Zahlen sind im vergangenen Jahr laut LEE in NRW 98 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden und damit mehr als in den beiden Vorjahren. Insgesamt waren am Jahresende 3626 Anlagen in Betrieb. Gleichzeitig wurden ältere Anlagen abgebaut. Unterm Strich stieg die installierte Windkraft-Leistung in NRW um 392 Megawatt auf 6730 Megawatt. Nach Angaben der Fachagentur Windenergie an Land wurden 2020 in NRW 92 neue Anlagen in Betrieb genommen. 2021 waren es 83 neue Anlagen. Unterm Strich kamen 281 Megawatt Leistung im Jahr 2020 hinzu und 296 Megawatt im Jahr 2021.