Ermittlungen zu Drogenbanden Erneut Explosion an Mehrfamilienhaus in Köln

In Köln hat es erneut eine Explosion an einem Mehrfamilienhaus gegeben. Verletzte gebe es keine, allerdings beschädigte Türen und Fenster, sagte eine Polizeisprecherin. Die Spurensicherung war am Montagmorgen noch am Tatort im Einsatz. Das Haus befindet sich im Stadtteil Zündorf. Zu der Sprengung soll es in der Nacht gekommen sein.