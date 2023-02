Krefeld : Erneut vermisster Senior in Krefeld tot aufgefunden

Ein Absperrband der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Krefeld Ein seit elf Tagen vermisster Senior ist in Krefeld tot auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Der demenzkranke 79-Jährige habe nicht in dem Haus gelebt, berichtete die Polizei am Freitag.



Wie er dort hingekommen ist, sei unklar. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder Suizid gebe es nicht.

Am Tag des Verschwindens des 79-Jährigen war in Krefeld die Leiche eines vermissten 81-Jährigen bei Grünarbeiten in einem Gebüsch entdeckt worden. Die Polizei hatte mit mehreren Spürhunden vergeblich nach dem dringend auf Medikamente angewiesenen Mann gesucht.

