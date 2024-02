Demonstrationen Erneut zahlreiche Demos gegen rechts in NRW

Erneut haben in Nordrhein-Westfalen Tausende Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) kamen nach Polizeiangaben mehr als 2500 Menschen zusammen. Die Demonstration stand unter dem Motto „Für Rechtsstaat und Demokratie. In Herdecke versammelten sich mehr als 500 Menschen. Aufgerufen hatte ein Aktionsbündnis „Herdecke steht auf - Für Vielfalt und Demokratie“. In Würselen nahmen nach Polizeiangaben mehr als 500 Menschen an einer Demo teil. Sie stand unter dem Motto „Würselen zusammen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie“.