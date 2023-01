Dienstleistungen : Erneuter Post-Warnstreik am Freitag in Teilen von NRW

Ein Teilnehmer eines Streiks von Post-Beschäftigten trägt eine Jacke mit Post-Logo. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bonn Um den Druck im Tarifstreit mit der Deutschen Post zu erhöhen, hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Nordrhein-Westfalen erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wieder sollen Zusteller in regionalen Bereichen sowie Beschäftigte in einigen Brief- und Paketzentren ihre Arbeit niederlegen.



„Die Streiks in diesem Umfang sind notwendig und gerechtfertigt, da die Arbeitgeberseite auch in den zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorlegt hat“, sagte Thomas Großstück von Verdi NRW.

Der Warnstreik am Freitag sei regional anders verteilt und finde dieses Mal an anderen Standorten statt. „Wir erwarten auch dort wieder eine gute Beteiligung“, so Großstück.

Bereits am Donnerstag und in der vergangenen Woche hatten Tausende Briefträger, Paketboten und andere Beschäftigte die Arbeit niedergelegt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Arbeitnehmerseite verlangt unter anderem 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160 000 Tarifbeschäftigten im Bereich Post & Paket Deutschland. Der Deutschen Post ist das viel zu viel, sie hält diese Forderung für nicht erfüllbar.

