BAO „Herkules“ : Erste Bilanz im Kampf gegen Kinderpornografie

Essen Die besondere Polizei-Ermittlungsgruppe in Essen und Mülheim/Ruhr widmet sich seit gut einem Jahr dem Kampf gegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern. Nun zieht die BAO „Herkules“ eine erste positive Bilanz.

Gut ein Jahr nach ihrer Gründung hat eine spezielle Ermittlungsgruppe der Polizei in Essen und Mülheim/Ruhr eine erste Bilanz ihrer Arbeit im Kampf gegen Kinderpornografie und sexualisierte Gewalt gegen Kinder gezogen. Die sogenannte BOA „Herkules“ war am 1. November 2021 aus der Taufe gehoben worden, um den großen Herausforderungen der Kriminalität gegen Kinder im digitalen Raum besser und wirksamer begegnen zu können.

Seitdem habe die Besondere Aufbauorganisation (BOA) der Polizei die Menge der ausgewerteten Daten mehr als verdoppelt, im Schnitt sei jeden Tag ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren, die wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet wurden, sei in einem Jahr um 50 Prozent gestiegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein besonderes Problem sei die wachsende Digitalisierung. So könnten riesige Datenmengen immer kostengünstiger und einfacher gespeichert sowie dank wachsender Übertragungsgeschwindigkeiten weltweit von den Tätern blitzschnell getauscht werden. Pädokriminelle hätten in den letzten Jahrzehnten stark aufgerüstet, könnten sich im virtuellen Raum gut verstecken und wähnten sich hinter Verschlüsselungen und Firewalls in Sicherheit.