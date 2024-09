In Bielefeld Erste Cannabis-Anbauvereinigung in NRW genehmigt

In Arnsberg liegen der Bezirksregierung 17 Anträge vor, in Detmold - außer dem genehmigten Antrag - noch weitere acht. Bei denen ist noch keine Entscheidung absehbar. Dazu muss man wissen, dass es zahlreiche Vorgaben gibt, die von Cannabis-Clubs beachtet und nachgewiesen werden müssen: Die Mitglieder (ab 18) müssen schon mindestens ein halbes Jahr in Deutschland leben, in 200 Metern Umkreis darf es keine Schule, keinen Kindergarten, keinen Spielplatz geben. Pflanzen und Samen müssen gut weggeschlossen sein und viele weitere Punkte.