Köln : Erste Einschränkungen bei Rheinschifffahrt wegen Hochwassers

Köln Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage ist am Rheinpegel bei Köln am Montagvormittag die erste Hochwassermarke von 6,20 Meter überschritten worden. Um 11.00 Uhr wurden 6,22 Meter gemessen. Damit träten Einschränkungen für die Schifffahrt in Kraft, sagte der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Rhein, Christian Hellbach.

An kleineren Flüssen in Nordrhein-Westfalen gab es nach Angaben des länderübergreifenden Hochwasserportals (LHP) am Montagmittag an elf von 87 Pegeln Hochwassermeldungen. Überwiegend wurde dabei Hochwasser der ersten von vier Stufen gemeldet - etwa an der Sieg, der Lenne und der Volme. Amtliche Hochwasserwarnungen gab es in NRW bis Montagmittag nicht, allerdings gab es zwei Warnmeldungen in der Nähe der Landesgrenze für Rheinland-Pfalz für den Rhein und die Sieg.