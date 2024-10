Zweitliga-Topspiel Erste Pleite für Spitzenreiter Fortuna - HSV siegt deutlich

Der Hamburger SV hat Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf die erste Niederlage in einem Ligaspiel seit über acht Monaten zugeführt. Durch das vor allem in der Höhe recht schmeichelhafte 3:0 (1:0) am achten Spieltag rückte das Team von Trainer Steffen Baumgart an die Spitzengruppe heran und verkürzte den Abstand auf die Rheinländer, bei denen Giovanni Haag die Rote Karte (81. Minute) sah.