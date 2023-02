Bundesliga : Erster Schalke-Sieg seit November: 2:1 gegen VfB Stuttgart

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat sich mit dem ersten Sieg seit dreieinhalb Monaten im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga deutlich zurückgemeldet. Der Tabellenletzte gewann am Samstagabend daheim gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 (2:0).

Nach vier 0:0 nacheinander sorgten die Tore von Dominick Drexler in der zehnten Minute und Marius Bülter (40.) für den ersten Sieg in der Meisterschaft seit dem 1:0 gegen den FSV Mainz 05 am 9. November vergangenen Jahres.