Missbrauchsvorwürfe : Erzieherin wehrt sich mit Verleumdungsklage

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Burscheid Im Fall von Missbrauchsvorwürfen in einer Kita in Burscheid hat eine der beiden von Müttern beschuldigten Erzieherinnen ihrerseits Anzeige erstattet: wegen Verleumdung. Die drei Mütter sollen sie fälschlicherweise des Missbrauchs beschuldigen - so lautet einem Sprecher der Kölner Polizei zufolge der Inhalt der Anzeige.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Anzeige ging demnach am Montag ein, also am selben Tag, an dem sich auch die drei Mütter an die Polizei wandten.

Nach Polizeiangaben werfen die Mütter zwei Erzieherinnen Körperverletzung und sexuellen Missbrauch vor. Was an den Vorwürfen dran ist, muss noch ermittelt werden. Am Donnerstag hieß es von der Polizei, man müsse sich erst einen genauen Überblick verschaffen und könne noch keine konkreten Angaben machen. Am Freitag gab es laut Polizei noch keine neuen Erkenntnisse.

Die beiden Erzieherinnen sind laut dem Träger der Kita, dem Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis, freigestellt worden. Laut einem Sprecher erfolgten die Freistellungen vorsorglich „auch aus Schutzgründen gegenüber den beiden Mitarbeitenden“. „Wir warten ab, was die Polizei ermittelt“, sagte er am Freitag. Der Verband will die Ermittlungsarbeit der Polizei unterstützen.

© dpa-infocom, dpa:230303-99-814373/2

(dpa)