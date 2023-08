Eskalierter Einsatz in Köln Polizeibeamte werden bei Autokontrolle tätlich angegriffen und verletzt

Zwei Polizisten wurden am 9. August gegen 15 Uhr bei einem Einsatz in Köln von mehreren Personen schwer verletzt. Ein Polizist erlitt eine Gesichtsfraktur und seine Kollegin litt unter schwerer Atemnot. Die Beamten waren laut Polizeiangaben zeitweise dienstunfähig und wurden nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht.