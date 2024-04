Grüne Spitzenkandidatin Terry Reintke spricht in Aachen NRW-Grüne starten in Europawahlkampf

Bei der Sitzung des Parteirats steht zunächst ein europapolitischer Leitantrag zur Abstimmung. Dort fordert der Landesvorstand unter anderem, das europäische Nachtzugnetz auch in NRW auszubauen. Eine anbieterübergreifende Buchungsplattform sollte demnach grenzüberschreitende Fahrkarten anbieten. Zuletzt hatte sich auch die Linke für eine gemeinnützige europäische Bahngesellschaft ausgesprochen, die den grenzüberschreitenden Zugverkehr organisieren soll. Die Grünen wollen darüber hinaus Flatrate-Angebote nach dem Prinzip des Deutschlandtickets, so „dass man mit einem Europaticket den Nahverkehr in der gesamten EU nutzen kann“.