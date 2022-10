Luftverkehr : Eurowings-Streik: Airline will Angebot nicht aufbessern

Ein Passagierflugzeug der Airline Eurowings steht am Flughafen Köln/Bonn am Boden.

Köln Im Pilotenstreik bei Eurowings sind die Fronten verhärtet. Bis Mittwoch legen die Piloten ihre Arbeit nieder. Die Airline will der Pilotengewerkschaft kein neues Angebot machen.

Im Pilotenstreik bei Eurowings sind die Fronten verhärtet. Der Finanzchef der Airline, Kai Duve, sagte am Montag am Köln/Bonner Flughafen, dass seine Firma nach dem jüngsten Angebot an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gekommen sei. Er forderte die Pilotengewerkschaft Cockpit auf, auf dieser Basis an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Wir müssen jetzt sprechen, bis dahin wird es kein neues Angebot geben.“ Der Streik koste die Firma jeden Tag einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Das gefährde Arbeitsplätze.