Luftverkehr : Eurowings-Streik sorgt für über 140 Flugausfälle in NRW

Ein Passagierflugzeug der Airline Eurowings steht am Flughafen Köln/Bonn am Boden. Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild

Düsseldorf/Köln Wegen eines Pilotenstreiks fallen am Montag auch an den beiden großen Flughäfen in NRW zahlreiche Eurowings-Flüge aus. Allein in Düsseldorf wurden von Eurowings 103 der insgesamt 205 geplanten Starts und Landungen abgesagt, wie die Homepage des Flughafens am Montagmorgen zeigte.



Am Flughafen Köln/Bonn wurden laut der Online-Flugauskunft 43 von 68 geplanten Starts und Landungen gestrichen.

Der Streik ist von Montag bis einschließlich Mittwoch geplant. Die Pilotenvereinigung will damit bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von weniger als 14 Tagen, dass Piloten bei der Lufthansa-Tochter die Arbeit niederlegen. Beim ersten Streik am 6. Oktober waren etwa die Hälfte aller Flüge ausgefallen.

Fluggäste wurden gebeten, sich über den Status ihres Fluges auf der Eurowings-Webseite oder über die Eurowings-App zu informieren.

