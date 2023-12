Schaden am Gebäude Unbekannte sprengen Geldautomaten in Euskirchen

Euskirchen/Köln · Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in einer Bankfiliale in Euskirchen einen Geldautomaten gesprengt und dabei offenbar großen Schaden am Gebäude angerichtet. Bewohner von über der Filiale liegenden Wohnungen mussten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen.

20.12.2023 , 08:17 Uhr

Ein Polizei-Blaulicht leuchtet über einem Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung».





Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in einer Bankfiliale in Euskirchen-Kuchenheim einen Geldautomaten gesprengt. Verletzt wurde niemand. Ein Sprecher der Polizei Köln sprach am Morgen von einem großen Gebäudeschaden. Bewohner von über der Filiale liegenden Wohnungen mussten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen. Es werde noch abgeklärt, ob durch die Explosion die Statik des Gebäudes gefährdet sei. Anwohner hatten die Polizei verständigt. Sie berichteten laut Polizei von mindestens zwei maskierten Tätern, die nach der Sprengung mit einem Kleinkraftrad davongefahren seien. Ob sie Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. © dpa-infocom, dpa:231220-99-359153/2

(dpa)