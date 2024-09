Kölner Prozess Ex-Freundin mit Säure entstellt - zehn Jahre Haft

Ein Mann, der seiner Ex-Partnerin Säure über den Kopf schüttete und sie so für ihr Leben schwer entstellte, ist vom Kölner Landgericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch erging wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Zudem sprach das Gericht der 41 Jahre alten Frau, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat, 250.000 Euro Schadenersatz zu. „Wir haben es hier mit einer abscheulichen Tat zu tun“, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Der Fall, habe „die Bahnen dessen, was man sonst so hier erlebt, deutlich verlassen“.