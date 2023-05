Fußball Ex-Nationalspieler Hector hört auf

Obwohl öffentliche Auftritte als Kapitän eigentlich zu seinen Pflichten gehört hätten. Doch auch im Verein behelligte man ihn damit nicht. Jonas Hector gab es nur so oder gar nicht. Und auch Trainer Steffen Baumgart lernte schnell, wann er den seiner Meinung nach „besten Linksverteidiger Deutschlands“ besser in Ruhe lässt. „Er kann einem auch mal die kalte Schulter zeigen“, sagte Baumgart im Podcast „Thekenphilosophen“: „Dann weiß ich aber, was in ihm los ist.“ Sein Wert für das Team sei trotzdem über jeden Zweifel erhaben. „Jonas ist kein Lauter“, erklärte der Coach: „Er zeigt, wie ruhig ein Kapitän sein kann und ist trotzdem immer präsent. Wer mich kennt, weiß, dass ich etwas lauter bin. Jonas macht es ganz anders, und trotzdem folgen ihm alle.“